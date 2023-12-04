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Водитель погиб и трое детей пострадали в ДТП в Иркутской области

Водитель погиб и трое детей пострадали в ДТП в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Они не были пристёгнуты ремнями безопасности

3 декабря в Боханском районе Иркутской области в результате ДТП погиб водитель легковушки, а трое детей получили травмы.

Авария произошла около 11 часов вечера в селе Александровское. Водитель автомобиля Nissan Cefiro не справился с управлением и врезался забор.

В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. Также в салоне автомобиля находились четверо пассажиров: женщина и трое несовершеннолетних в возрасте 2, 9 и 12 лет

- Дети госпитализированы в Боханскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. Женщина не пострадала, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инспекторы ГИБДД отмечают, что во время аварии водитель и трое несовершеннолетних пассажиров не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура проконтролирует ход проверок, организованных полицией.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
ДТП смерть

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