Они не были пристёгнуты ремнями безопасности
3 декабря в Боханском районе Иркутской области в результате ДТП погиб водитель легковушки, а трое детей получили травмы.
Авария произошла около 11 часов вечера в селе Александровское. Водитель автомобиля Nissan Cefiro не справился с управлением и врезался забор.
В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи. Также в салоне автомобиля находились четверо пассажиров: женщина и трое несовершеннолетних в возрасте 2, 9 и 12 лет
- Дети госпитализированы в Боханскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. Женщина не пострадала, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Инспекторы ГИБДД отмечают, что во время аварии водитель и трое несовершеннолетних пассажиров не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура проконтролирует ход проверок, организованных полицией.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Водитель погиб и трое детей пострадали в ДТП в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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