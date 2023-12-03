В Улан-Удэ потушили крупный пожар в пустующем здании

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Горело 450 квадратных метров



Рано утром 3 декабря произошёл пожар в неэксплуатируемом здании по улице Оцимика. Уже через несколько минут подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона были на месте. В это время огнём были охвачены перекрытия на втором и третьем этаже.







Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Огонь тушили 22 человека и восемь единиц техники.



Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



