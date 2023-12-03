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В Бурятии под колёса автомобиля попал 19-летний парень в наушниках

В Бурятии под колёса автомобиля попал 19-летний парень в наушниках
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодого человека осмотрели медики

В субботу, 2 декабря, в городе Северобайкальск произошло ДТП. 19-летний молодой человек в наушниках перебегал дорогу на пешеходном переходе на предупреждающий сигнал светофора, сообщили в Viber-группе «Северобайкальск-инфо.24/7»

- Поступил с ушибом мягких тканей левой лобной области, ушибом правой голени, ссадинами левой лобной области, левой кисти и коленных суставов. Оказана медицинская помощь, сделан рентген головы, в госпитализации не нуждается - отпущен домой, - процитировали в группе представителей ЧУЗ «РЖД- Медицина».

Жителей республики призвали соблюдать правила дорожного движения. 
ДТП ПДД

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