В Бурятии под колёса автомобиля попал 19-летний парень в наушниках

Молодого человека осмотрели медики



В субботу, 2 декабря, в городе Северобайкальск произошло ДТП. 19-летний молодой человек в наушниках перебегал дорогу на пешеходном переходе на предупреждающий сигнал светофора, сообщили в Viber-группе «Северобайкальск-инфо.24/7»



- Поступил с ушибом мягких тканей левой лобной области, ушибом правой голени, ссадинами левой лобной области, левой кисти и коленных суставов. Оказана медицинская помощь, сделан рентген головы, в госпитализации не нуждается - отпущен домой, - процитировали в группе представителей ЧУЗ «РЖД- Медицина».



Жителей республики призвали соблюдать правила дорожного движения.

