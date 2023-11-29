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В Советском районе Улан-Удэ отключат свет

В Советском районе Улан-Удэ отключат свет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электричества не будет на следующей неделе на нескольких улицах района

В Советском районе Улан-Удэ с 4 по 7 декабря в связи с проведением плановых работ будет отключена электроэнергия.

Как сообщает администрация района света не будет по следующим адресам:



Бурятия Улан-Удэ Советский район отключение света

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