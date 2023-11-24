Проводится доследственная проверка
Вечером 24 ноября в Шелехове на территории предприятия по деревообработке травмы получили двое рабочих. Они пострадали во время работы по очистке опилок, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Мужчина и женщина были доставлены в больницу.
Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение требований охраны труда».
- Следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются пострадавшие, очевидцы инцидента и руководство предприятия. Изучается документация по охране труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении.
Отмечается, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.
В Шелехове двое рабочих пострадали во время очистки опилок
Происшествия, Фото:
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