24 ноября

23 ноября

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В Бурятии кто-то вырубил деревья почти на 300 тысяч

В Бурятии кто-то вырубил деревья почти на 300 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Расследуются уголовные дела

В лесах Онинского и Аланского участковых лесничеств Хоринского района Бурятии выявили незаконную рубку леса. Уничтожено более 14 кубометров деревьев, ущерб составил 295 тысяч рублей.

Сейчас идёт поиск «чёрных» лесорубов.

- По результатам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела. Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры района, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
черные лесорубы

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