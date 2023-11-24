В Бурятии кто-то вырубил деревья почти на 300 тысяч

Расследуются уголовные дела



В лесах Онинского и Аланского участковых лесничеств Хоринского района Бурятии выявили незаконную рубку леса. Уничтожено более 14 кубометров деревьев, ущерб составил 295 тысяч рублей.



Сейчас идёт поиск «чёрных» лесорубов.



- По результатам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела. Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры района, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

