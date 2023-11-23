В Бурятии «чёрный» лесоруб получил реальный срок

Мужчина нанёс ущерб почти на два миллиона рублей



Житель Тарбагатайского района Бурятии, признанный судом виновным в незаконной рубке леса, пытался оспорить смягчить наказание.



Преступление произошло в мае. Мужчина в лесу, недалеко от села Надеино, спилил более 83 кубических метров сосны. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 1,8 млн рублей.



- Судом виновному назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой, переработкой, реализацией древесины, на 2 года. По иску прокурора района он обязан возместить в доход государства всю сумму нанесённого вреда, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Однако «чёрный» лесоруб вину не признаёт и попытался обжаловать решение районного суда.



Верховный суд республики приговор суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты об отмене приговора и смягчении наказания – без удовлетворения.





