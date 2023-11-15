В Улан-Удэ школьник перевёл мошенникам с карты матери крупную сумму

Ребёнок попался на удочку мошенников в чате онлайн-игры



В дежурную часть полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Он рассказал, что прошлой ночью его 11-летний сын играл в онлайн-игру на телефоне и общался в игровом чате с другими участниками. В какой-то момент ему написал неизвестный и предложил помочь с покупкой валюты для получения дополнительных игровых возможностей и ценного подарка.



Мальчик согласился. Следуя инструкциям собеседника, он взял телефон мамы и с помощью смс-переводов, перечислил около 60 тысяч рублей на продиктованный банковский счет.



- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



