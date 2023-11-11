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Улан-удэнец сам не понял, как мошенники похитили у него 2,4 млн рублей

Улан-удэнец сам не понял, как мошенники похитили у него 2,4 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
По его словам, данные о своих банковских картах он не сообщал

За неделю мошенники обманули 61 жителя Бурятии. В общей сложности они лишились 13,9 млн рублей, сообщили в прокуратуре республики.

Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 2,4 млн рублей. Именно столько потерял пожилой житель Улан-Удэ. При этом он сам не понял, как именно мошенники смогли его обмануть.

- Он сообщил полицейским, что ему на сотовый телефон поступил звонок от представителя банка, в котором он хранил денежные средства. Во время разговора мужчина понял, что ему звонят мошенники. Данных по банковским картам не передавал, операции по счёту не подтверждал. Однако через какое-то время он обнаружил, что его денежные средства, находящиеся на его счете, на общую сумму 2,4 млн рублей, списаны в счёт оплаты в интернет-магазине, - рассказали в прокуратуре.

Обстоятельства мошенничества сейчас выясняют полицейские.

Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 2 229 жителей республики. Причинённый им ущерб составил 586,4 млн рублей.

мошенничество

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