Улан-удэнец сам не понял, как мошенники похитили у него 2,4 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

По его словам, данные о своих банковских картах он не сообщал



За неделю мошенники обманули 61 жителя Бурятии. В общей сложности они лишились 13,9 млн рублей, сообщили в прокуратуре республики.



Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 2,4 млн рублей. Именно столько потерял пожилой житель Улан-Удэ. При этом он сам не понял, как именно мошенники смогли его обмануть.



- Он сообщил полицейским, что ему на сотовый телефон поступил звонок от представителя банка, в котором он хранил денежные средства. Во время разговора мужчина понял, что ему звонят мошенники. Данных по банковским картам не передавал, операции по счёту не подтверждал. Однако через какое-то время он обнаружил, что его денежные средства, находящиеся на его счете, на общую сумму 2,4 млн рублей, списаны в счёт оплаты в интернет-магазине, - рассказали в прокуратуре.



Обстоятельства мошенничества сейчас выясняют полицейские.



Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 2 229 жителей республики. Причинённый им ущерб составил 586,4 млн рублей.



