По его словам, данные о своих банковских картах он не сообщал
За неделю мошенники обманули 61 жителя Бурятии. В общей сложности они лишились 13,9 млн рублей, сообщили в прокуратуре республики.
Наибольшая сумма похищенных средств за неделю составила 2,4 млн рублей. Именно столько потерял пожилой житель Улан-Удэ. При этом он сам не понял, как именно мошенники смогли его обмануть.
- Он сообщил полицейским, что ему на сотовый телефон поступил звонок от представителя банка, в котором он хранил денежные средства. Во время разговора мужчина понял, что ему звонят мошенники. Данных по банковским картам не передавал, операции по счёту не подтверждал. Однако через какое-то время он обнаружил, что его денежные средства, находящиеся на его счете, на общую сумму 2,4 млн рублей, списаны в счёт оплаты в интернет-магазине, - рассказали в прокуратуре.
Обстоятельства мошенничества сейчас выясняют полицейские.
Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 2 229 жителей республики. Причинённый им ущерб составил 586,4 млн рублей.
Улан-удэнец сам не понял, как мошенники похитили у него 2,4 млн рублей
Происшествия, Фото:
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