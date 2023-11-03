В Бурятии 59-летний сельчанин поехал в Улан-Удэ и пропал

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Незадолго до таинственного исчезновения он позвонил жене



В Селенгинском районе Бурятии ищут 59-летнего местного жителя. Предположительно, он потерялся недалеко от села Убукун. Произошло всё ещё в конце октября. Мужчина отправился из Селендумы в Улан-Удэ, а на следующий день, 26-го числа, позвонил жене и сообщил, что собирается в Убукун.



Больше он не выходил на связь. Днём 3 ноября на место выдвинулись сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Ранее к поискам пропавшего подключились полицейские. О ходе работ в республиканском агентстве ГО и ЧС пообещали сообщить позже.

