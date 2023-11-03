Он размахался кулаками прямо в кафе
Экс-сотрудник полиции подал в суд на МВД по Бурятии. Бывший правоохранитель потребовал признать незаконным его увольнение со службы и восстановить его в должности. А ещё мужчина хотел взыскать моральную компенсацию за вынужденную рабочую «паузу».
Как выяснилось, в органах внутренних дел он служил восемь лет – с 2015 года, а уволили экс-стража порядка оттуда в апреле 2023-го из-за порочащего честь проступка. Случилось всё в питейном заведении. Полицейский, которого пригласили на праздничное мероприятие, спровоцировал конфликт со своей знакомой и ещё одним гостем и после избил их.
Пострадавшая девушка написала заявление и рассказала о произошедшем в соцсетях, обратив внимание, что драчун служит в полиции. Во время служебной проверки опросили участников и свидетелей инцидента и после «попросили» сотрудника из МВД.
Позже вскрылись новые подробности. Когда дело рассматривал суд первой инстанции, девушка сообщила, что потасовку они затеяли специально – чтобы повысить рейтинг её микроблога, а заодно проверить, как в правоохранительных органах реагируют на обращения граждан. Сама улан-удэнка заявила: она находилась в нетрезвом виде и не помнит, откуда у неё взялись побои, а медицинская справка с их описанием, мол, не соответствует видеозаписи из бара.
В удовлетворении иска экс-полицейскому отказали. Несмотря на положительную характеристику, служители Фемиды пришли к выводу, что его поведение дискредитировало правоохранительные органы и создало негативное представление о сотрудниках. На этом мужчина не успокоился и пошёл в Верховный суд.
Там согласились с выводами районного и признали увольнение законным. А ещё указали, что если бы даже всё было постановкой, истец не имел права участвовать в ней, поскольку это подрывает деловую репутацию и авторитет органов внутренних дел.
В Бурятии полицейский-драчун вылетел со службы из-за блогера
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