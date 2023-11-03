Пятеро жителей Братска похитили и утопили мужчину

В Иркутской области задержали пятерых жителей Братска, которые похитили и убили 26-летнего мужчину.



Преступление произошло в начале октября. В Нижнеудинском районе местный житель позвонил в полицию и сообщил, что нашёл труп вблизи реки Рубахина. Следственно-оперативная группа опросила свидетелей и осмотрела место происшествия. Изъятые улики позволили выйти на след подозреваемых.



Установлено, что пятеро жителей Братска поссорились с 26-летним жителей Нижнеудинска. Они пришли в его квартиру и сильно избили руками и ногами. Вскоре жертву поместили в багажник автомобиля и отвезли в безлюдное место, где продолжили избивать.



Затем мужчину утопили в реке Рубахина.



- Грамотно спланированная работа следователей и сотрудников полиции позволила найти неопровержимые доказательства причастности пятерых мужчин к совершенным преступлениям. Под весом неопровержимых улик в ходе допросов часть из них дали признательные показания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц, с применением насилия» и «Убийство, совершённое группой лиц».



Задержанных поместили под стражу, им предъявлено обвинение.

