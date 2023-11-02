В Иркутске взломщика ювелирного вычислили по следам на снегу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина разбил топором стекло и витрину



1 ноября около пяти часов утра в Иркутске взломали ювелирный магазин вблизи микрорайона Синюшина гора. Неизвестный похитил серебряные серёжки, цепочки и скрылся. Ущерб составил 50 тысяч рублей.



- На место выехала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, злоумышленник воспользовался топором и выбил стекло у входной двери в помещение. После разбил витрину и забрал оттуда серебряные серёжки с цепочками, а затем скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Однако установить направление, куда отправился преступник, оказалось несложным. Буквально по «горячим следам», оставленным на снегу, полицейские определили местоположение предполагаемого взломщика. Он спрятался в одном из многоквартирных домов, который находился в паре километров от места преступления.



Сотрудники полиции задержали ранее судимого по аналогичным преступлениям 30-летнего жителя Братска. Со слов задержанного, он приехал в Иркутск по личным делам, но срочная нужда в деньгах вынудила его ограбить ювелирный магазин.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



