Виновника ДТП оперативно задержали
Вечером 31 октября в городе Вихоревка Братского района Иркутской области на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 49-летнюю женщину. От полученных травм женщина скончалась на месте, а водитель Nissan Teana скрылся с места ДТП.
Полицейские по горячим следам задержали скрывшегося водителя. Им оказался 33-летний мужчина. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном.
Процедура медицинского освидетельствования установила, что водитель пьян.
- Кроме того, водительское удостоверение у задержанного отсутствовало. Как выяснили сотрудники полиции, ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Сейчас полицейские выясняют причины и условия произошедшего. Решается вопрос о помещении задержанного в изолятор временного содержания. Автомобиль отправили на арестплощадку.
В Иркутской области пьяный водитель сбил насмерть женщину и скрылся
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