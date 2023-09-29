29 сентября

28 сентября

Популярное

В Бурятии 36-летний мужчина бесследно пропал после встречи с друзьями

В Бурятии 36-летний мужчина бесследно пропал после встречи с друзьями
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Он ушёл из съёмной квартиры и исчез

Полицейские разыскивают 36-летнего жителя кабанского посёлка Танхой Андрея Галкина. Он ещё 24 сентября приехал из командировки в Улан-Удэ. В ночь с 26-ое на 27-ое мужчина покинул квартиру, снятую в доме на улице Пионерская,  где находился вместе с друзьями. С тех пор о нём ничего неизвестно.

На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали приметы сельчанина – европейской внешности, среднего телосложения, на вид – 34-37 лет, рост – 175 сантиметров, короткие тёмно-русые волосы и карие глаза.

На пропавшем был камуфлированный костюм. При наличии какой-либо информации о нём или его местонахождении жителей республики просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 8-9021-600-258, 8-924-390-60-60 или 102. 
пропавшие без вести полиция МВД Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске доверчивая пенсионерка передала мошенникам 1,6 млн
В Ангарске доверчивая пенсионерка передала мошенникам 1,6 млн
Происшествия, 29.09.2023
Аферисты провернули отработанную схему с «резервным» счётом
В Улан-Удэ врач подозревается в мошенничестве
В Улан-Удэ врач подозревается в мошенничестве
Происшествия, 29.09.2023
Она взяла у пациента деньги за бесплатную операцию 
В Улан-Удэ 320 человек разом лишились света из-за грузовика
В Улан-Удэ 320 человек разом лишились света из-за грузовика
Происшествия, 29.09.2023
Водитель автомобиля повредил воздушную линию
В квартире в Улан-Удэ потолок едва не рухнул детям на головы
В квартире в Улан-Удэ потолок едва не рухнул детям на головы
Происшествия, 29.09.2023
Этим инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре
В Иркутской области на пожаре погиб пожилой домовладелец
В Иркутской области на пожаре погиб пожилой домовладелец
Происшествия, 29.09.2023
Пенсионер с трудом передвигался и, вероятно, не смог покинуть горящий дом 
На севере Бурятии поймали мужчину с пакетом марихуаны
На севере Бурятии поймали мужчину с пакетом марихуаны
Происшествия, 29.09.2023
У него изъяли почти килограмм «травки»

В Иркутской области грузовик сбил насмерть 44-летнего мужчину
В Иркутской области грузовик сбил насмерть 44-летнего мужчину
Происшествия, 29.09.2023
Пешеход пробегал дорогу в неположенном месте
В Улан-Удэ пожилая женщина-водитель сбила горожанку на парковке
В Улан-Удэ пожилая женщина-водитель сбила горожанку на парковке
Происшествия, 29.09.2023
Пострадавшую госпитализировали с переломом 
В Бурятии пьяный тракторист врезался в «Ниву» и скрылся с места ДТП
В Бурятии пьяный тракторист врезался в «Ниву» и скрылся с места ДТП
Происшествия, 29.09.2023
Мужчина отказался проходить медосвидетельствование 
Улан-удэнец после убийства прятался и бродяжничал
Улан-удэнец после убийства прятался и бродяжничал
Происшествия, 29.09.2023
Мужчина расправился с жителем Бурятии, в том числе, металлической кочергой и разделочной доской

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^