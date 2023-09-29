В Бурятии 36-летний мужчина бесследно пропал после встречи с друзьями

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Он ушёл из съёмной квартиры и исчез



Полицейские разыскивают 36-летнего жителя кабанского посёлка Танхой Андрея Галкина. Он ещё 24 сентября приехал из командировки в Улан-Удэ. В ночь с 26-ое на 27-ое мужчина покинул квартиру, снятую в доме на улице Пионерская, где находился вместе с друзьями. С тех пор о нём ничего неизвестно.



На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали приметы сельчанина – европейской внешности, среднего телосложения, на вид – 34-37 лет, рост – 175 сантиметров, короткие тёмно-русые волосы и карие глаза.



На пропавшем был камуфлированный костюм. При наличии какой-либо информации о нём или его местонахождении жителей республики просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 8-9021-600-258, 8-924-390-60-60 или 102.