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Улан-удэнец после убийства прятался и бродяжничал

Улан-удэнец после убийства прятался и бродяжничал
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина расправился с жителем Бурятии, в том числе, металлической кочергой и разделочной доской

45-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ, забившего до смерти сельчанина, приговорили к 10 годам «строгача».

14 мая мужчина приехал в улус Тохой Селенгинского района Бурятии к своему брату, в доме у которого встретил знакомого местного жителя. Втроём они стали распивать спиртные напитки.

Ночью на фоне алкогольного опьянения между мужчиной и гостем брата произошла ссора, в ходе которой улан-удэнец начал избивать сельчанина сначала кулаками, а потом всем, что попалось под руку. Он нанёс множество ударов по различным частям тела разделочной доской, металлической кочергой и двумя ножами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершенного преступления мужчина покинул дом брата, вернулся в Улан-Удэ, где в течение нескольких дней скрывался у родственников, а затем бродяжничал. Однако вскоре его нашли и задержали.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. 
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