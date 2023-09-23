Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём
Минувшей ночью на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании летней кухни по улице Свердлова в селе Бичура.
- На момент прибытия к месту пожара работников пожарной части 35 огнём была охвачена летняя кухня и пристроенная к ней веранда. Около 20 минут потребовалось на полную ликвидацию возгорания на общей площади 48 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
В ходе тушения в помещении летней кухни на полу было найдено тело мужчины без признаков жизни.
Предварительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.
В Бурятии при пожаре погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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