В Бурятии при пожаре погиб мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём



Минувшей ночью на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании летней кухни по улице Свердлова в селе Бичура.



- На момент прибытия к месту пожара работников пожарной части 35 огнём была охвачена летняя кухня и пристроенная к ней веранда. Около 20 минут потребовалось на полную ликвидацию возгорания на общей площади 48 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



В ходе тушения в помещении летней кухни на полу было найдено тело мужчины без признаков жизни.



Предварительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.

