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В Улан-Удэ из-за отключения света простаивали трамваи

В Улан-Удэ из-за отключения света простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл в утренние часы

Оперативные службы Улан-Удэ сообщили об инциденте с трамвайным движением, зафиксированным ещё в пятницу, 15-го сентября. В 8:50 произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за этого встали трамваи маршрутов № 1, 4, 7.

- Произошла остановка в движении трамваев: маршрутов № 1, 4, 7 – с остановки «Элеватор» на Новый мост и на остановке «ЛВРЗ» - маршрутов № 2, 8 с развязки «20а квартал» на Новый мост, в обе стороны, - сообщается в оперативной сводке по городу.

В 9:22 подачу электроэнергии восстановили, движение трамваев было возобновлено. Всего трамваи простаивали полчаса. 
трамвай отключение света

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