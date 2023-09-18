Инцидент произошёл в утренние часы
Оперативные службы Улан-Удэ сообщили об инциденте с трамвайным движением, зафиксированным ещё в пятницу, 15-го сентября. В 8:50 произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за этого встали трамваи маршрутов № 1, 4, 7.
- Произошла остановка в движении трамваев: маршрутов № 1, 4, 7 – с остановки «Элеватор» на Новый мост и на остановке «ЛВРЗ» - маршрутов № 2, 8 с развязки «20а квартал» на Новый мост, в обе стороны, - сообщается в оперативной сводке по городу.
В 9:22 подачу электроэнергии восстановили, движение трамваев было возобновлено. Всего трамваи простаивали полчаса.
В Улан-Удэ из-за отключения света простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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