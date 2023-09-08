В Бурятии 86-летний охотник за дикоросами почти сутки провёл в лесу



Всё произошло в Кабанском районе в среду, 6 сентября. Там Всё произошло в Кабанском районе в среду, 6 сентября. Там заблудился 86-летний местный житель. Мужчина отправился в лес собирать дикоросы, но к вечеру так и не вернулся. У него не было с собой ни спичек, ни вещей для ночёвки в тайге.



На следующее утро на место отправились сотрудники Посольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России и добровольцы. В поисках пенсионера они пешком обследовали площадь в 27 тысяч квадратных метров и преодолели ещё 36 километров по лесным дорогам на КамАЗе и снегоболотоходе.







В итоге накануне днём мужчину обнаружили в 16 (по уточнённым данным) километрах от города Бабушкин. Он шёл в противоположном от дома направлении. Сборщик дикоросов находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи. Спасатели накормили и напоили его горячим чаем и уже в 17:00 доставили домой, рассказали в республиканском управлении МЧС.



