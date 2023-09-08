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В Улан-Удэ осудили мужчину, убившего 15 лет назад прохожую из-за меховой шапки

В Улан-Удэ осудили мужчину, убившего 15 лет назад прохожую из-за меховой шапки
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Преступление, совершённое в 2008 году, раскрыли в 2023-м

44-летнему жителю Улан-Удэ вынесли приговор за убийство женщины, которое произошло 15 лет назад. Тогда мужчина совершил преступление «в духе 90-х» - напал на случайную прохожую из-за её норковой шапки.

Преступление произошло вечером 8 февраля 2008 года на улице Заовражная. Горожанин, которому тогда было 29 лет, и его жена после употребления алкоголя направились в магазин за сигаретами. Пока супруга расплачивалась, мужчина ждал на улице. Он увидел одинокую женщину, возвращавшуюся домой с работы из детского сада.

Мужчина напал на незнакомку, несколько раз ударил её ножом, после чего забрал меховую шапку, кошелёк с деньгами и убежал. Женщина скончалась на месте.

Преступление, совершённое в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым. Однако работа по уголовному делу не прекращалась.

- Изначально на месте происшествия была обнаружена вязаная шапка, которую потерпевшая сдёрнула с нападавшего во время завязавшейся между ними борьбы. В ходе проведённой генетической экспертизы на шапке были обнаружены ДНК-следы. Однако несколько лет назад по ним не удалось идентифицировать злоумышленника. В дальнейшем мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления против собственности и в сфере незаконного оборота наркотиков, в связи с чем в базу данных были занесены сведения о его ДНК-коде. В текущем году при очередной сверке генетического материала с шапки с базами данных было найдено совпадение, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Идентифицированный мужчина был задержан. Он сразу же признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельства расправы, учинённой им более 15-лет назад. Его уже бывшая супруга также дала показания и подтвердила выводы следствия.

Суд признал горожанина виновным по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем». Он получил 14 лет лишения свободы, сидеть будет в исправительной колонии строгого режима.
убийство

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