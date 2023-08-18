Четыре села в Бурятии отрезало от мира из-за стихии

В Джидинском районе затопило региональную трассу



Накануне после обильных осадков на пойму вышли реки. В Джидинском районе Бурятии из-за этого подтопило региональную дорогу «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск». Уровень воды на 168-ом километре трассы, в местности Торейский луг, изначально составлял 30 сантиметров, а позже достиг 60.



Там закрыли проезд для всех видов транспорта, выставили предупреждающие знаки и организовали дежурство экипажа ГИБДД. Из-за стихии от внешнего мира отрезало сразу четыре села – Хулдат, Нарын, Армак и Алцак.



Попасть туда на автотранспорте нельзя – сейчас приходится искать обходные пути.



- Силами дорожной организации обследуется объездная дорога через лесной массив на предмет качества дорожного покрытия, – рассказали в группе «Джида-инфо 24/7».



Мониторинг продолжается. Ситуация находится под контролем властей

