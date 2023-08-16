«Большим огнём полыхает»: В Улан-Удэ произошло возгорание в районе подстанции

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Ряд улиц остались без электроэнергии



В улан-удэнском микрорайоне Забайкальский инцидент в районе подстанции. Видеокадрами с места происшествия поделились подписчики паблика «Весь Улан-Удэ».



- В Зверосовхозе, выше ДНТ «Весна». И горит. Она там уже большим огнём полыхает, - рассказала местная жительница.



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пожарные сюда не выезжали.



Горожане остались без электроэнергии. Без света оказались улицы Шукшина, Лавровая, Совхозная, Ледовая, Линейная, 30 лет Победы, Речная, Калиновая, Костровая, Перспективная, а также ДНТ «Оптимист», ДНТ «Октябрьское».



В обходе задействованы две оперативно-выездные бригады, две единицы техники.



Свет обещают вернуть ориентировочно через два часа.



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Около 12:00 произошло замыкание на разъединителе одной из воздушных линий в ДНТ «Весна», сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».