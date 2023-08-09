Обидевшийся житель Бурятии сжёг 200 центнеров сена

Отомстил он спустя целых четыре года



В Хоринском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в поджоге сена.



Пожар произошёл в сентябре 2022 года в селе Верхние Тальцы, тогда сгорело 200 центнеров сена. Ущерб владелец оценил в 200 тысяч рублей. Полицейские установили, что пожар произошёл вследствие поджога.



В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции задержали поджигателя – 37-летнего местного жителя. После произошедшего он скрывался от полицейских в Улан-Удэ.



- Выяснилось, что мужчина в 2018 году подрабатывал у хозяина сена и посчитал, что последний недостаточно заплатил ему за работу. Затаив обиду, после освобождения из мест лишения свободы за совершённую кражу, он решил отомстить. Выпив спиртного, злоумышленник пробрался к стогу сена, расположенному в ограде дома бывшего работодателя, поджёг его, подождал, пока разгорится огонь, и скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленне уничтожение имущества путём поджога». Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

