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Обидевшийся житель Бурятии сжёг 200 центнеров сена

Обидевшийся житель Бурятии сжёг 200 центнеров сена
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Отомстил он спустя целых четыре года

В Хоринском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в поджоге сена.

Пожар произошёл в сентябре 2022 года в селе Верхние Тальцы, тогда сгорело 200 центнеров сена. Ущерб владелец оценил в 200 тысяч рублей. Полицейские установили, что пожар произошёл вследствие поджога.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции задержали поджигателя – 37-летнего местного жителя. После произошедшего он скрывался от полицейских в Улан-Удэ.

- Выяснилось, что мужчина в 2018 году подрабатывал у хозяина сена и посчитал, что последний недостаточно заплатил ему за работу. Затаив обиду, после освобождения из мест лишения свободы за совершённую кражу, он решил отомстить. Выпив спиртного, злоумышленник пробрался к стогу сена, расположенному в ограде дома бывшего работодателя, поджёг его, подождал, пока разгорится огонь, и скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленне уничтожение имущества путём поджога». Максимальное наказание – пять лет лишения свободы. 
пожар Поджог

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