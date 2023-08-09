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Улан-удэнец заплатит крупный штраф за давление на свидетеля

Улан-удэнец заплатит крупный штраф за давление на свидетеля
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина пытался помочь брату-преступнику

43-летний житель Улан-Удэ признан виновным в принуждении свидетеля по уголовному делу к даче ложных показаний (ч. 2 ст. 309 УК РФ).

В начале января брат мужчины попал на скамью подсудимых.

- Мужчина, намереваясь помочь брату избежать ответственности за совершённое им преступление, передал свидетелю по делу записку с указанием дать заведомо ложные показания в суде о невиновности родственника с угрозой причинения вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Свидетель обратился в полицию с заявлением об угрозах и предъявил записку. В итоге в отношении него были применены меры государственной защиты.

Мужчине, который угрожал свидетелю, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.
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