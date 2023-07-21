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В Улан-Удэ собака сорвалась с цепи и набросилась на своего хозяина

В Улан-Удэ собака сорвалась с цепи и набросилась на своего хозяина
Происшествия,  Фото:КГХ
Животное укусило мужчину за руку

Всё произошло накануне вечером в столице Бурятии – в микрорайоне Тепличный. В 21:04 в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило сообщение, что собака набросилась на своего владельца прямо в ограде частного дома. Супруга пострадавшего рассказала: животное сорвалось с цепи и укусило его за руку.

На место тут же отправились сотрудники службы отлова. Хозяева дожидались их дома –  оставаться во дворе они побоялись.

Агрессивного пса отловили и по просьбе владельца забрали в приют. И. о. начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко напомнил улан-удэнцам: домашние собаки требуют много внимания.
 
- Необходимо уделять время их воспитанию, а при проявлении агрессии – обратиться к кинологу для коррекции поведения в кратчайшие сроки, – подчеркнул Дмитрий Ларченко.
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