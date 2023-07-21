В Улан-Удэ собака сорвалась с цепи и набросилась на своего хозяина



Всё произошло накануне вечером в столице Бурятии – в микрорайоне Тепличный. В 21:04 в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило сообщение, что собака набросилась на своего владельца прямо в ограде частного дома. Супруга пострадавшего рассказала: животное сорвалось с цепи и укусило его за руку.



На место тут же отправились сотрудники службы отлова. Хозяева дожидались их дома – оставаться во дворе они побоялись.



Агрессивного пса отловили и по просьбе владельца забрали в приют. И. о. начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко напомнил улан-удэнцам: домашние собаки требуют много внимания.



- Необходимо уделять время их воспитанию, а при проявлении агрессии – обратиться к кинологу для коррекции поведения в кратчайшие сроки, – подчеркнул Дмитрий Ларченко.

