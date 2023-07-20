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Житель Иркутской области погиб, упав с крыши ехавшего трактора

Житель Иркутской области погиб, упав с крыши ехавшего трактора
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель был пьян

В Братском районе Иркутской области на лесной автодороге возле села Кобь произошло смертельное ДТП. 34-летний мужчина погиб, упав с крыши трактора во время движения.

Инцидент произошёл 19 июля в половине восьмого вечера. 34-летний мужчина вместе с 58-летним односельчанином поехали на тракторе МТЗ-80 к берегу Братского водохранилища. Один мужчина управлял спецтехникой, а другой забрался на крышу трактора.

Во время движения пассажир не удержался и упал на сцепное устройство позади трактора, получив серьёзные травмы. Он скончался до приезда скорой помощи.


Выяснилось, что водитель был пьян и не имеет прав на управление техникой. Сам трактор не зарегистрирован в базе ГИБДД. Кроме того, водитель на момент ДТП был пьян.

- Процедура медицинского освидетельствования показала, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В отношении водителя составлено несколько административных материалов. Проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП смерть

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