Житель Иркутской области погиб, упав с крыши ехавшего трактора









В Братском районе Иркутской области на лесной автодороге возле села Кобь произошло смертельное ДТП. 34-летний мужчина погиб, упав с крыши трактора во время движения.Инцидент произошёл 19 июля в половине восьмого вечера. 34-летний мужчина вместе с 58-летним односельчанином поехали на тракторе МТЗ-80 к берегу Братского водохранилища. Один мужчина управлял спецтехникой, а другой забрался на крышу трактора.Во время движения пассажир не удержался и упал на сцепное устройство позади трактора, получив серьёзные травмы. Он скончался до приезда скорой помощи.Выяснилось, что водитель был пьян и не имеет прав на управление техникой. Сам трактор не зарегистрирован в базе ГИБДД. Кроме того, водитель на момент ДТП был пьян.- Процедура медицинского освидетельствования показала, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В отношении водителя составлено несколько административных материалов. Проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.