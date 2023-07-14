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В Улан-Удэ в перевернувшемся внедорожнике пострадали два мальчика

В Улан-Удэ в перевернувшемся внедорожнике пострадали два мальчика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
От тяжёлых травм детей спасли ремни безопасности

Сегодня, 14 июля, на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали дети.

По предварительным данным, 36-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-3309 не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Клюгер» под управлением 41-летнего водителя. После столкновения иномарка опрокинулась.

- В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров «Тойоты» доставлены в медицинское учреждение. Оба мальчика были пристёгнуты, что позволило избежать тяжёлых травм, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», за шесть месяцев на дорогах Бурятии зарегистрировано более 450 ДТП с пострадавшими. 53 человека погибли, ещё более 180 получили травмы.


ДТП

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