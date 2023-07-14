В Улан-Удэ в перевернувшемся внедорожнике пострадали два мальчика







Как сообщал «Байкал-Daily», за шесть месяцев на дорогах Бурятии





Как сообщал «Байкал-Daily», за шесть месяцев на дорогах Бурятии зарегистрировано более 450 ДТП с пострадавшими . 53 человека погибли, ещё более 180 получили травмы.

Сегодня, 14 июля, на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали дети.По предварительным данным, 36-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ-3309 не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Клюгер» под управлением 41-летнего водителя. После столкновения иномарка опрокинулась.- В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров «Тойоты» доставлены в медицинское учреждение. Оба мальчика были пристёгнуты, что позволило избежать тяжёлых травм, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.