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В Бурятии полицейским предлагают взятки дровами и ГСМ

В Бурятии полицейским предлагают взятки дровами и ГСМ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейские подали более 20 уведомлений о попытках дать им взятки

С начала года полицейские Бурятии подали 26 уведомлений о попытках дать им взятки. В основном речь идёт о сотрудниках ГИБДД. Водители и владельцы автомобилей, задержанные за различные нарушения, предлагали взятки в размере от одной до ста тысяч рублей, рассказали в МВД по Бурятии.

Так, в феврале 33-летний житель посёлка Наушки предложил взятку в 20 тысяч рублей автоинспекторам. Взамен мужчина просил вернуть автомобиль, задержанный за невыполнение требования об остановке.

Однако в итоге на самого мужчину возбудили уголовное дело о даче взятки; скоро он предстанет перед судом.

В апреле Октябрьский районный суд признал 40-летнюю улан-удэнку виновной в покушении на дачу взятки. В октябре прошлого года горожанка была задержана инспекторами ДПС за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В попытке избежать ответственности женщина предложила полицейским взятку 20 тысяч рублей. Суд назначил ей штраф в размере ста тысяч рублей.

Также зафиксированы факты предложения сотрудникам взяток за решение вопроса о сдаче квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами. К примеру, в апреле в Селенгинском районе жительница Гусиноозёрска, находясь за рулём автомобиля во время практической части экзамена, предложила инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение.

Взяткой считается не только предложение денег, но и любое другое вознаграждение. Так, в январе житель Прибайкальского района, задержанный пьяным за рулём, предлагал инспекторам взятку в виде дров. А в Гусиноозёрске пьяный водитель предложил полицейскими за непривлечение к административной ответственности горюче-смазочные материалы.

МВД по Бурятии напоминает, что дача взятки должностному лицу является противозаконным действием, которое наказывается крупным штрафом либо лишением свободы. Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия регионального МВД: 8 (3012) 292-292.

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