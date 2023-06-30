Мужчину задержали сотрудники УФСБ
Жителя Улан-Удэ будут судить за незаконный оборот нефрита. Он незаконно добыл полтонны нефрита в Муйском районе, но затем был задержан сотрудниками УФСБ.
- По версии следствия, в 2021 году 37-летний житель Улан-Удэ, находясь на территории Муйского района, самовольно добыл полтонны нефрита стоимостью 19,7 млн рублей. Обвиняемый незаконно хранил камень в целях совершения сделки купли-продажи, а затем перевез его в Северобайкальск. Его незаконная деятельность пресечена сотрудниками управления ФСБ в декабре 2021 года, а нефрит изъят из незаконного оборота, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
На время расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мужчина обвиняется в самовольной добыче нефрита в крупном размере, а также незаконном хранении и перевозке самовольно добытого нефрита. Наиболее строгое наказание за совершение преступлений – лишение свободы сроком до 4 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Северобайкальский городской суд для рассмотрения по существу.
Улан-удэнец незаконно добыл полтонны нефрита
Происшествия, Фото:
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