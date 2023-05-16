Мошенники в России придумывают новые схемы обмана

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Россиянам рассказали о новейших схемах мошенничества



Мошенники в попытке обмануть россиян придумывают новые схемы, подстраиваясь под текущую ситуацию, однако методы «развода» остаются все те же: перечислить средства на «безопасный счёт в ЦБ» или «подтвердить отмену блокировки счета», пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольгу Дайнеко.



- Если раньше условный «сотрудник правоохранительных органов майор Сидоров» для выуживания денег пытался внушить, что внук или сын «под уголовным преследованием» или «необходимо поучаствовать в операции поимки мошенника», то сейчас потенциальную жертву уже «обвиняют в финансировании экстремизма и терроризма» или «финансировании вражеских сил в СВО», - поясняет эксперт.



Легенды новые, но методы все те же: нужно перечислить деньги на «безопасный счёт в банке» или «подтвердить отмену блокировки счёта» кодами /паролями из банковских уведомлений». Она добавила, что сейчас новые схемы обмана в основном связаны с темами СВО, экстремизма, госизмены, отмывания денежных средств или уклонения от уплаты налогов.

Также часто используется тема изменения паролей/номеров телефонов к «Госуслугам», личным кабинетам на маркетплейсах, а также используются поддельные QR-коды для оплаты (например, для оплаты вело- и кикшеринга), а также выманиваются QR –коды для бесконтактного снятия наличных.



- Вне зависимости от того, что именно говорит звонящий, нужно акцентировать внимание не на «истории», а на действиях, к которым понуждают, подталкивают и торопят совершить. Если необходимо подтвердить или сообщить персональные данные, сообщить коды/пароли, перевести деньги в качестве «отступных» или в целях «безопасности», скачать программу на своё устройство - нужно сразу сказать себе «стоп!». Не нужно верить уговорам и поддаваться запугиванию, - обращает внимание Дайнеко.



Настоящие работники правоохранительных органов или банковских структур не станут просить о доступе к счету, требовать взятку или оберегать чьи-то средства от хищения «безопасным переводом». При первых признаках паники или волнения лучше закончить разговор и не совершать опрометчивых действий.



- В случае, если уже попался в руки мошенников, и деньги уже «ушли», то нужно немедленно сообщить о случившемся в банк и правоохранительные органы, а также заблокировать банковскую карту и написать заявление на возврат платежа, - говорит эксперт. – Хотя и вернуть деньги в большинстве случаев не получится, но эта информация позволит сформировать «чёрный» список мошеннических номеров телефонов, счетов, и «засветить» их, - добавила эксперт.





