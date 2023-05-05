Жителя Иркутской области осудили на 16 лет за нападение на таксиста

Мужчина нанёс водителю такси ножевые ранения



Заларинский районный суд в Иркутской области вынес приговор 28-летнему мужчине за разбойное нападение на таксиста.



Инцидент произошёл в феврале 2021 года. Ранее неоднократно судимый житель Зимы, вооружившись ножом, вызвал такси. В ходе движения клиент напал на таксиста, чтобы отобрать его Toyota Corolla. Он нанёс водителю ножевые ранения в область грудной клетки и в живот.



- Подавив сопротивление, он завладел транспортным средством, оставив потерпевшего на автодороге между населёнными пунктами Ханженово и Тыреть Заларинского района. После чего скрылся с места происшествия. В последующем был установлен и задержан сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.



Приговор не вступил в законную силу.

