Мужчина нанёс водителю такси ножевые ранения
Заларинский районный суд в Иркутской области вынес приговор 28-летнему мужчине за разбойное нападение на таксиста.
Инцидент произошёл в феврале 2021 года. Ранее неоднократно судимый житель Зимы, вооружившись ножом, вызвал такси. В ходе движения клиент напал на таксиста, чтобы отобрать его Toyota Corolla. Он нанёс водителю ножевые ранения в область грудной клетки и в живот.
- Подавив сопротивление, он завладел транспортным средством, оставив потерпевшего на автодороге между населёнными пунктами Ханженово и Тыреть Заларинского района. После чего скрылся с места происшествия. В последующем был установлен и задержан сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Жителя Иркутской области осудили на 16 лет за нападение на таксиста
Происшествия, Фото:
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