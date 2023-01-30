В Бурятии автоинспекторы помогли замерзающей пенсионерке









- Убедившись, что гражданке не требуется медицинская помощь, полицейские остановили попутное транспортное средство и попросили водителя довезти её до пункта назначения. Уже по приезду женщины её родственники связались с автоинспекторами. Близкие пенсионерки сообщили, что она благополучно добралась до дома и выразили сердечную благодарность полицейским, что они не проехали мимо, а помогли ей в сильные морозы, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вечером 24 января в Прибайкальском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции лейтенант полиции Павел Балаганский и лейтенант полиции Александр Решетников следовали по маршруту патрулирования. На 58 километре автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян они заметили идущую по проезжей части пожилую женщину. Автоинспекторы остановились и поинтересовались, что заставило её в столь сильный мороз идти пешком и всё ли у нее в порядке.В ходе беседы выяснилось, что она добирается автостопом в Баргузинский район. Женщина не успела на рейсовый автобус, следовавший до Баргузина, и доехала лишь до села Турунтаево. Однако долгое время идя пешком, попутку она так и не сумела поймать.Видя, что пожилая сельчанка сильно замёрзла, сотрудники ДПС предложили ей погреться в служебном автомобиле. А когда узнали, что у неё разрядился мобильный телефон и она не может связаться с родственниками, взяли их контактные данные и сообщили им о сложившейся ситуации.