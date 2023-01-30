В Бурятии врачи несколько часов добирались до тяжелобольного на вертолёте

Ему потребовалась срочная операция









Сейчас пациент находится в стабильном состоянии. В пять часов утра 30 января утра экипаж с медиками успешно вернулся в Улан-Удэ, отметили в ТЦМК. Там напомнили, что сегодня служба санитарной авиации позволяет оказывать помощь людям из самых отдалённых районов республики.

Накануне сотрудники территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) отправились на экстренный вызов в отдалённый Баунтовский район Бурятии. Местному жителю потребовалась срочная помощь высококвалифицированных специалистов.Медицинская бригада, в которой был хирург, вылетела в пункт назначения в 14:30 на вертолёте санитарной авиации Ми-8. Мужчину прооперировали на месте. Всё прошло успешно.