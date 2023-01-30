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В Бурятии врачи несколько часов добирались до тяжелобольного на вертолёте

В Бурятии врачи несколько часов добирались до тяжелобольного на вертолёте
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему потребовалась срочная операция

Накануне сотрудники территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) отправились на экстренный вызов в отдалённый Баунтовский район Бурятии. Местному жителю потребовалась срочная помощь высококвалифицированных специалистов.

Медицинская бригада, в которой был хирург,  вылетела в пункт назначения в 14:30 на вертолёте санитарной авиации Ми-8. Мужчину прооперировали на месте. Всё прошло успешно. 

Сейчас пациент находится в стабильном состоянии. В пять часов утра 30 января утра экипаж с медиками успешно вернулся в Улан-Удэ, отметили в ТЦМК. Там напомнили, что сегодня служба санитарной авиации позволяет оказывать помощь людям из самых отдалённых районов республики.
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