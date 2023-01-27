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В Бурятии сельский глава, работник МФЦ и бизнесмен сколотили преступную группу

В Бурятии сельский глава, работник МФЦ и бизнесмен сколотили преступную группу
Происшествия, 
Они придумали схему по незаконной рубке леса

В Баргузинском районе Бурятии изобличена преступная группа, в которую входили и.о. главы сельского поселения «Баргузинское», работник местного многофункционального центра и индивидуальный предприниматель. Они занимались незаконной рубкой леса.

Задержали подозреваемых сотрудники следственного комитета, МВД и УФСБ по Бурятии.

 
- По версии следствия, в 2021 году подозреваемые, вступив в преступный сговор, решили заниматься незаконной рубкой лесных насаждений на территории Баргузинского района. В целях придания видимости законности своей деятельности они через работника МФЦ подыскивали местных жителей, которые соответствовали критериям закона, предусматривающего возможность бесплатного выделения гражданам древесины. После этого и.о. главы сельского поселения, пользуясь своими полномочиями, обеспечивал изготовление подложных документов о выделении этим гражданам лесосечного фонда для заготовки древесины по нормативу жилищного строительства в объеме до 200 куб.м. Изготовленные документы он передавал индивидуальному предпринимателю, который занимался вырубкой и последующей продажей древесины. Получаемую прибыль соучастники делили между собой, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Одной из местных жительниц, чьи личные данные были использованы в схеме, позже пришло уведомление с требованием убрать порубочные остатки, обнаруженные на выделенной ей лесосеке. Женщина обратилась в правоохранительные органы. В ходе проверки её заявления и были выявлены преступления.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая группой лиц по предварительному сговору».

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступлений, всех преступных эпизодов и соучастников, а также размера причинённого ущерба. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. 
незаконная рубка

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