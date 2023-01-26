В военном городке в Бурятии люди замерзают в своих квартирах

Местные жители остались без отопления в сильные морозы
К устранению неполадок привлекли бригаду жилищно-коммунальной службы (ЖКС) №10 из пяти человек и задействовали одну единицу техники. Примерно через час в группе «Заиграево-инфо 24/7» сообщили, что рабочие параметры на котельной восстанавливаются и температуру в теплоносителях поднимают.
Всё заработало в штатном режиме, но вскоре параметры вновь снизились. Температура на подаче упала до 30 градусов из-за накопившегося конденсата в цистернах с мазутом. В итоге начал поступать мазут с водой. Пришлось прокачивать из трубопровода ставшее некачественным топливо. На место выезжал замглавы района по развитию инфраструктуры Михаил Киселёв.
Утром 25 января пришлось запустить резервный мазутный насос. К 10:20 на котле заменили колосниковую решётку и взялись за утепление и отогрев мазутопровода. Местные жители тем временем пожаловались в соцсетях на сильный холод в квартирах.
- Городок Онохой-2 вымерзает в прямом смысле слова. Прошлые зимы было так же, но эта зима – вообще жесть. Отопления нет уже сутки. А там живут старики, дети малые. Все просто вымерзают, и никому нет дела. Почему людей бросили на произвол судьбы? Если не замёрзнете, значит, выживите, – возмутились они.
В минувшую среду в Онохое-2 сделали обход домов и квартир. При включённых обогревателях температура там – от 15 градусов.
- Многоквартирные дома разные. В одних находятся заброшенные квартиры, в других, наоборот, есть отопление в подъезде. Всё это влияет на температуру в квартире жильцов, – пояснил Михаил Киселёв. – Большинство жильцов используют электрические обогреватели. Отопительные приборы в квартирах постепенно начинают нагреваться.
Во время обхода представители райадминистрации обменялись контактами с жильцами «для мониторинга сложившейся ситуации», сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».