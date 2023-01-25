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В Улан-Удэ работники СТО угнали машину и устроили гонки с полицией

В Улан-Удэ работники СТО угнали машину и устроили гонки с полицией
Происшествия, 
Владелец увидел, что его автомобиль двигается по городу, благодаря мобильному приложению

Ночью 16 января в полицию обратился 49-летний житель Улан-Удэ, у которого угнали автомобиль «Мазда».

Он пояснил, что несколькими днями ранее оставил иномарку на станции техобслуживания: машине требовался кузовной ремонт. Ночью сработало мобильное приложение, позволяющее управлять настройками охранной системы авто. Благодаря онлайн-сервису владелец увидел, что его автомобиль завёлся и двигается по городу.

Ориентировка на задержание иномарки была передана наружным службам.

На улице Коммунистической машину заметили сотрудники ДПС. Полицейские попытались остановить автомобиль, однако водитель прибавил скорость и попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД устроили преследование. На улице Лимонова водитель не справился с управлением и выехал с проезжей части на трамвайные пути, сбив при этом дорожный знак.

Трое находившихся в салоне мужчин попытались сбежать, но были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции.



Выяснилось, что рулём иномарки находился ранее неоднократно судимый 42-летний работник СТО.

- Ночью мужчина, распивая в общежитии спиртное с 36-летним коллегой, предложил завладеть вверенным им чужим автомобилем и покататься по городу. При посещении одного из увеселительных заведений злоумышленники прихватили пассажира, пообещав доставить его до станции Дивизионной. Однако до места назначения они его так и не довезли, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору». 42-летний подозреваемый заключен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

- Отметим также, что злоумышленник управлял автомобилем, будучи нетрезвым, без права управления транспортом, в связи с чем в отношении него также составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Решением суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, - уточнили в МВД по Бурятии.


угон

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