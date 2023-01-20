У водителя отсутствовал полис ОСАГО
Судебные приставы помогли жительнице Бурятии вернуть деньги за разбитый в ДТП автомобиль.
Авария произошла, когда женщина возвращалась в Улан-Удэ. Виновник ДТП выехал на встречную полосу движения и автомобилем пострадавшей. По оценке экспертов, стоимость восстановительного ремонта превысила бы рыночную стоимость автомобиля. Из-за отсутствия полиса ОСАГО у второго участника ДТП женщине пришлось взыскивать деньги за причинённый ущерб через суд.
- Несмотря на решение суда выплатить материальный ущерб в размере 310 тысяч рублей, должник свои обязательства не выполнял, на телефон не отвечал. Судебный пристав установил его местонахождение, вынес арест на регистрационные действия транспортных средств и временно ограничил выезд из России, - рассказал заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.
Меры принудительного взыскания подействовали: в течение двух недель весь долг был погашен.
В Бурятии виновника ДТП понудили выплатить 310 тысяч
Происшествия, Фото:
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