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В Бурятии виновника ДТП понудили выплатить 310 тысяч

В Бурятии виновника ДТП понудили выплатить 310 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У водителя отсутствовал полис ОСАГО

Судебные приставы помогли жительнице Бурятии вернуть деньги за разбитый в ДТП автомобиль.

Авария произошла, когда женщина возвращалась в Улан-Удэ. Виновник ДТП выехал на встречную полосу движения и автомобилем пострадавшей. По оценке экспертов, стоимость восстановительного ремонта превысила бы рыночную стоимость автомобиля. Из-за отсутствия полиса ОСАГО у второго участника ДТП женщине пришлось взыскивать деньги за причинённый ущерб через суд.

- Несмотря на решение суда выплатить материальный ущерб в размере 310 тысяч рублей, должник свои обязательства не выполнял, на телефон не отвечал. Судебный пристав установил его местонахождение, вынес арест на регистрационные действия транспортных средств и временно ограничил выезд из России, - рассказал заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.

Меры принудительного взыскания подействовали: в течение двух недель весь долг был погашен. 
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