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Двух жителей Улан-Удэ осудили за мошенничество в сфере страхования

Двух жителей Улан-Удэ осудили за мошенничество в сфере страхования
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Они брали деньги за несуществующие ДТП

Мужчина и женщин из Улан-Удэ признаны виновными в совершении 12-ти  преступлений по статье 159.5 УК РФ - мошенничество в сфере страхования.

Установлено, что в 2017 году 27-летняя женщина организовала преступную группу для кражи денег страховых компаний. Она придумала предоставлять документы о возмещении убытков в результате дорожно-транспортных происшествий, которых на самом деле не было. Все аварии были инсценированы. 

Всего с 2017 по 2019 годы мошенники получили 1,5 млн рублей. Из них 400 тысяч рублей они возместили на стадии предварительного расследования. Исковые заявления представителей страховых организаций по невозмещенному ущербу будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

- Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ с учётом позиции государственного обвинителя организатору преступлений назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 240 тыс. рублей, соучастнику преступлений – наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Один из членов преступной группы осуждён ранее, в отношении двух участников группы уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

Приговор вступил в законную силу.
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