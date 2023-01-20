Двух жителей Улан-Удэ осудили за мошенничество в сфере страхования

Они брали деньги за несуществующие ДТП



Мужчина и женщин из Улан-Удэ признаны виновными в совершении 12-ти преступлений по статье 159.5 УК РФ - мошенничество в сфере страхования.



Установлено, что в 2017 году 27-летняя женщина организовала преступную группу для кражи денег страховых компаний. Она придумала предоставлять документы о возмещении убытков в результате дорожно-транспортных происшествий, которых на самом деле не было. Все аварии были инсценированы.



Всего с 2017 по 2019 годы мошенники получили 1,5 млн рублей. Из них 400 тысяч рублей они возместили на стадии предварительного расследования. Исковые заявления представителей страховых организаций по невозмещенному ущербу будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.



- Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ с учётом позиции государственного обвинителя организатору преступлений назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 240 тыс. рублей, соучастнику преступлений – наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Один из членов преступной группы осуждён ранее, в отношении двух участников группы уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.



Приговор вступил в законную силу.

