Житель Бурятии застрелил 21-летнего парня

У убийцы произошёл конфликт с матерью молодого человека
Утром 18 января на улице возле дома в селе Баянгол Закаменского района Бурятии нашли тело убитого 21-летнего молодого человека. Он получил огнестрельное ранение шеи и грудной клетки.
Преступление уже раскрыто, по подозрению в убийстве задержан 31-летний местный житель. На допросе он дал признательные показания. Сейчас его данные проверяются на месте происшествия.
- По данным следствия, подозреваемый проживает в селе Баянгол. Недавно у него возникла конфликтная ситуация с местной жительницей. Ночью 18 января к нему домой пришёл сын женщины и стал угрожать. Из-за этого между ними произошла ссора, переросшая в потасовку. Подозреваемый взял в доме охотничье ружьё и на улице произвёл выстрел в юношу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Мужчина спрятал оружие, после чего оставался дома до приезда следственно-оперативной группы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия, Фото:
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