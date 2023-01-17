За сутки мошенники обманули 10 жителей Бурятии
За сутки полицейские в Бурятии зарегистрировали 10 фактов мошенничества, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Так, потерпевшим стал 19-летний улан-удэнец, который на популярном сайте увидел объявление об удалённом заработке. Молодой человек связался с автором, дальнейшая переписка с которым продолжилась в мессенджере. Тот объяснил, что ему необходим работник для расшифровки видеозаписей: нужно было переводить аудиоряд в роликах в текстовый формат и направлять ему.
Собеседник скинул горожанину пробную работу. С задачей молодой человек справился и для получения оплаты в 2000 рублей написал менеджеру. По направленной якобы для перевода денег ссылке парень перешел на интернет-страницу, где в специальном окошке ввёл данные банковской карты. Однако в итоге с его карты списались 2000 рублей.
51-летний улан-удэнец подвергся обману, решив купить выложенный на сайт для продажи деревообрабатывающий станок. Позвонив продавцу, он узнал, что товар находится в Московской области. После стороны, обсудив все детали, договорились о предстоящей сделки. Для убедительности собеседник даже скинул накладную с почты и чек на оплату доставки станка. Однако после оплаты, которая составила 27 тысяч рублей, товар будущему владельцу так и не приёел.
31-летняя горожанка попалась на уловки мошенников, планируя косметическую процедуру по увеличению губ. Объявление об услуге она нашла в соцсети. Причинённый ущерб составил 6,5 тысяч рублей.
Полиция просит жителей Бурятии проявлять осторожность при покупке товаров в режиме онлайн. Также необходимо проявлять бдительность при общении с незнакомцами.
Улан-удэнка хотела увеличить губы и стала жертвой мошенников
Происшествия, Фото:
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