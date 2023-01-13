Улан-удэнец избил соседа и вытолкнул его умирать на улицу

Мужчина потерял сознание возле дома



В Улан-Удэ перед судом предстанет 39-летний мужчина, до смерти избивший соседа.



Преступление произошло 17 октября 2022 года в доме на улице Псковская.



- Следствие установлено, что вечером к мужчине в гости пришёл сосед, с которым они стали распивать спиртные напитки. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый с силой нанёс гостю кулаками множество ударов по голове и груди, после чего вытолкнул на улицу. От полученных повреждений потерпевший возле своего дома потерял сознание, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Утром травмированного мужчину, лежащего без сознания, нашёл ещё один сосед. Он вызвал «скорую».



Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя сутки он скончался в больнице.



На нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Недавно дело ушло в суд для рассмотрения.

