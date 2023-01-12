Укравшего деньги улан-удэнца приговорили к обязательным работам

Мужчина признал вину и раскаялся



В Улан-Удэ перед судом предстал мужчина, который стащил из чужого комода 15 тысяч рублей. Кража произошла в июле 2022 года.



- При постановлении приговора суд учёл удовлетворительную характеристику, болезненное состояние здоровья наличие несовершеннолетнего ребёнка на его иждивении и то, что подсудимый вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся, в ходе предварительного расследования дал показания об обстоятельствах совершенного преступления, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.



С учётом отсутствия в действиях подсудимого отягчающих обстоятельств и наличия смягчающих обстоятельств, мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.



Приговор вступил в законную силу.

