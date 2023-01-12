12 января

11 января

Популярное

Укравшего деньги улан-удэнца приговорили к обязательным работам

Укравшего деньги улан-удэнца приговорили к обязательным работам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина признал вину и раскаялся

В Улан-Удэ перед судом предстал мужчина, который стащил из чужого комода 15 тысяч рублей. Кража произошла в июле 2022 года.

- При постановлении приговора суд учёл удовлетворительную характеристику, болезненное состояние здоровья наличие несовершеннолетнего ребёнка на его иждивении и то, что подсудимый вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся, в ходе предварительного расследования дал показания об обстоятельствах совершенного преступления, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

С учётом отсутствия в действиях подсудимого отягчающих обстоятельств и наличия смягчающих обстоятельств, мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.

Приговор вступил в законную силу.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии, бившего девушку по лицу, оштрафовали
Жителя Бурятии, бившего девушку по лицу, оштрафовали
Происшествия, 12.01.2023
Мужчина нанёс несколько ударов кулаком
В Бурятии в ДТП пострадала супруга водителя грузовика
В Бурятии в ДТП пострадала супруга водителя грузовика
Происшествия, 12.01.2023
Грузовик врезался в дорожное ограждение
В Бурятии в ДТП пострадали семь человек
В Бурятии в ДТП пострадали семь человек
Происшествия, 12.01.2023
Столкнулись два отечественных автомобиля
В селе в Бурятии объявили режим повышенной готовности
В селе в Бурятии объявили режим повышенной готовности
Происшествия, 12.01.2023
Населённый пункт подтопило налёдными водами 
В Ангарске отправили в колонию полицейского-взяточника
В Ангарске отправили в колонию полицейского-взяточника
Происшествия, 12.01.2023
Сотрудник ГИБДД вымогал деньги у водителя
Иркутянин перевёл мошенникам свыше трёх миллионов
Иркутянин перевёл мошенникам свыше трёх миллионов
Происшествия, 12.01.2023
Мужчине сообщили, что якобы на мужчину возбудили уголовное дело
В Забайкалье осудили браконьера, поймавшего 97 рыб
В Забайкалье осудили браконьера, поймавшего 97 рыб
Происшествия, 11.01.2023
Мужчина незаконно рыбачил на озере Арахлей
В Чите пёс Айк помог задержать вора
В Чите пёс Айк помог задержать вора
Происшествия, 11.01.2023
Пёс проводил полицейских прямо до двери подозреваемого
Житель Бурятии зарезал соседа
Житель Бурятии зарезал соседа
Происшествия, 11.01.2023
Скрыться с места преступления он не пытался
В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за снегопада
В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за снегопада
Происшествия, 11.01.2023
Авария произошла в пригородном районе
В Забайкалье двое молодых людей угнали Land Cruiser за 3,5 млн
В Забайкалье двое молодых людей угнали Land Cruiser за 3,5 млн
Происшествия, 11.01.2023
Хозяин внедорожника не закрыл свой гараж

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^