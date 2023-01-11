В Улан-Удэ потерпевший и вор примирились

Уголовное дело было прекращено



18-летний улан-удэнец украл телефон, оставленный в пункте выдачи для сменной обуви в развлекательном центре. Гаджет стащил в тот момент, когда за ним никто не наблюдал. Ущерб составил 13 999 рублей.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



В суде потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела поскольку стороны примирились. Кроме того, вор возместил ущерб.



- Суд, выслушав мнения участников процесса, посчитал возможным удовлетворить ходатайство потерпевшего, поддержанное подсудимым и его защитником и прекратить уголовное дело за примирением сторон, освободив его от уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.



Суд прекратил уголовное дело, так как подсудимый впервые совершил преступление, вину полностью признал, примирился с потерпевшим, загладил причинённый вред, искренне раскаялся в содеянном.



- Для Ю. решение суда послужило жизненным уроком, явилось шансом в дальнейшем стать добропорядочным гражданином, - пояснили в суде.

