Уголовное дело было прекращено
18-летний улан-удэнец украл телефон, оставленный в пункте выдачи для сменной обуви в развлекательном центре. Гаджет стащил в тот момент, когда за ним никто не наблюдал. Ущерб составил 13 999 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В суде потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела поскольку стороны примирились. Кроме того, вор возместил ущерб.
- Суд, выслушав мнения участников процесса, посчитал возможным удовлетворить ходатайство потерпевшего, поддержанное подсудимым и его защитником и прекратить уголовное дело за примирением сторон, освободив его от уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
Суд прекратил уголовное дело, так как подсудимый впервые совершил преступление, вину полностью признал, примирился с потерпевшим, загладил причинённый вред, искренне раскаялся в содеянном.
- Для Ю. решение суда послужило жизненным уроком, явилось шансом в дальнейшем стать добропорядочным гражданином, - пояснили в суде.
В Улан-Удэ потерпевший и вор примирились
Происшествия, Фото:
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