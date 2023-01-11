11 января

10 января

Популярное

В Улан-Удэ потерпевший и вор примирились

В Улан-Удэ потерпевший и вор примирились
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Уголовное дело было прекращено

18-летний улан-удэнец украл телефон, оставленный в пункте выдачи для сменной обуви в развлекательном центре. Гаджет стащил в тот момент, когда за ним никто не наблюдал. Ущерб составил 13 999 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В суде потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела поскольку стороны примирились. Кроме того, вор возместил ущерб.

- Суд, выслушав мнения участников процесса, посчитал возможным удовлетворить ходатайство потерпевшего, поддержанное подсудимым и его защитником и прекратить уголовное дело за примирением сторон, освободив его от уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Суд прекратил уголовное дело, так как подсудимый впервые совершил преступление, вину полностью признал, примирился с потерпевшим, загладил причинённый вред, искренне раскаялся в содеянном.

- Для Ю. решение суда послужило жизненным уроком, явилось шансом в дальнейшем стать добропорядочным гражданином, - пояснили в суде. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за снегопада
В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за снегопада
Происшествия, 11.01.2023
Авария произошла в пригородном районе
В Забайкалье двое молодых людей угнали Land Cruiser за 3,5 млн
В Забайкалье двое молодых людей угнали Land Cruiser за 3,5 млн
Происшествия, 11.01.2023
Хозяин внедорожника не закрыл свой гараж
В Улан-Удэ потерпевший и вор примирились
В Улан-Удэ потерпевший и вор примирились
Происшествия, 11.01.2023
Уголовное дело было прекращено
Лжесотрудники банка предстанут перед судом в Иркутской области
Лжесотрудники банка предстанут перед судом в Иркутской области
Происшествия, 11.01.2023
Парочка из Челябинской области обманула жителей из разных регионов России
Росгвардейцы задержали жителя Бурятии с пакетом конопли
Росгвардейцы задержали жителя Бурятии с пакетом конопли
Происшествия, 11.01.2023
Мужчина стал нервничать при виде правоохранителей
В Иркутской области в столкновении двух фур погиб водитель
В Иркутской области в столкновении двух фур погиб водитель
Происшествия, 11.01.2023
Это уже второе смертельное ДТП в Тулунском районе за сутки
В Улан-Удэ грабитель повалил на землю и ограбил прохожего
В Улан-Удэ грабитель повалил на землю и ограбил прохожего
Происшествия, 11.01.2023
Преступление произошло возле ночного клуба
На трассе в Бурятии водитель погиб в страшном ДТП
На трассе в Бурятии водитель погиб в страшном ДТП
Происшествия, 11.01.2023
Авария произошла во время снегопада
В курортном посёлке в Бурятии произошёл крупный пожар
В курортном посёлке в Бурятии произошёл крупный пожар
Происшествия, 11.01.2023
С огнём пожарные боролись более четырёх часов
В Иркутске столкнулись семь автомобилей
В Иркутске столкнулись семь автомобилей
Происшествия, 11.01.2023
Помощь медиков потребовалась одному человеку
В Бурятии за день дважды сбили пешеходов
В Бурятии за день дважды сбили пешеходов
Происшествия, 11.01.2023
Один из наездов произошёл на «зебре»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^