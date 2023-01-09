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Житель Бурятии в новогоднюю ночь жестоко расправился с другом

Житель Бурятии в новогоднюю ночь жестоко расправился с другом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Тело убийца закидал сеном

В новогоднюю ночь в селе Мухоршибирь в Бурятии произошло убийство. О нём стало известно только 2 января, когда убийца пришёл с явкой с повинной.

Тело нашли там, где указал мужчина – в кладовке дома.

- По данным следствия, 31 декабря 2022 года 57-летний обвиняемый приехал в село Мухоршибирь в гости к 64-летнему приятелю, чтобы вместе с ним отметить праздник. Они стали употреблять спиртные напитки, а позже на фоне алкогольного опьянения поссорились. В течение двух часов обвиняемый избивал хозяина дома, нанося ему удары кулаками, ногами и деревянным табуретом по голове и другим частям тела, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Во время зверского избиения деревянный табурет, которым орудовал нападавший, даже сломался от ударов.

Спустя некоторое время избитый мужчина скончался на месте происшествия. Убийца же перенёс тело в кладовку и спрятал там, закидав его сеном.

Лишь 2 января он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. На допрос он полностью признал свою вину. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
убийство

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