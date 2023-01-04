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В Бурятии работник фермы зарезал 65-летнего пастуха под Новый год и лёг спать

В Бурятии работник фермы зарезал 65-летнего пастуха под Новый год и лёг спать
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина убил пенсионера одним ударом ножа

В первый день нового года в Закаменском районе произошла кровавая расправа. На животноводческой стоянке вблизи улуса Бургуй обнаружили тело 65-летнего пастуха с колото-резаным ранением спины. В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело об убийстве – по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

По подозрению в преступлении прямо на месте задержали 39-летнего напарника убитого. По версии следствия, около двух месяцев назад он устроился на стоянку и стал проживать там вместе с другим работником. Вечером 31 декабря мужчины выпили, а уже около полуночи поссорились на фоне алкогольного опьянения из-за какого-то незначительного повода.

Обвиняемый схватил со стола нож и ударил пенсионера прямо в спину, оставил его, а сам лёг спать. Раненый мужчина вскоре скончался от полученных повреждений.

Утром, обнаружив труп, злоумышленник позвонил владельцам фермы и сообщил, что напарник внезапно скончался по неизвестным причинам. Однако после приезда следственно-оперативной группы и установления причины смерти он оставил попытки ввести окружающих в заблуждение, признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы.

На основании доказательств, собранных в ходе первоначальных следственных действий, работнику стоянки уже предъявили обвинение и заключили его под стражу. По уголовному делу сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, рассказали в СУ СКР по Бурятии.

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