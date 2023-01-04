В районе Бурятии водитель-лишенец пострадал в перевернувшейся машине

37-летний автомобилист не справился с управлением и улетел в кювет





Ещё одно ДТП, в котором пострадал человек, произошло ранним утром 2 января в Заиграевском районе. В 6:00 37-летний водитель автомобиля Honda Torneo, лишённый прав, ехал из Эрхирика в сторону посёлка Онохой.В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет. После машина опрокинулась. Мужчина получил травмы. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи.