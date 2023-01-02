В Бурятии оштрафовали пенсионера, торговавшего самогоном

Мужчине назначили штраф ниже минимального



В Кабанском районе Бурятии пенсионер из своей квартиры продавал домашний самогон объёмом 0,5 литра с содержанием спирта 26,2%. Тем самым он нарушил закон.



Суд признал мужчину виновным в совершении административного нарушения по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».



- При назначении административного наказания обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, суд признал раскаяние и полное признание вины, пенсионный возврат правонарушителя. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено, - сообщили в пресс-службе Кабанского районного суда.



Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.



- Принимая во внимание обстоятельства совершенного административного правонарушения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, семейные обстоятельства, учитывая личность и имущественное положение, а также фактическое предотвращение вредных последствий правонарушения, суд, с учётом критериев, предусмотренных ч. 2.2. ст. 4.1 КоАП РФ, счёл возможным назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного статьёй 14.17.1 ч.1 КоАП РФ, путём уменьшения его размера до половины допустимого предела (ч.2.3 статьи), - пояснили в суде.



Мужчине назначено административное наказание в виде штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей. Также судом было принято решение об уничтожении изъятой спиртосодержащей жидкости.



Решение в законную силу не вступило, может быть обжаловано.



