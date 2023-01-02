Жительница Бурятии перевела мошеннику почти 5 млн рублей





Жертвами интернет-преступников по состоянию на 31 декабря 2022 года стали 1 794 жителя республики (+27 за последнюю неделю). Ущерб составил 376,1 млн рублей (+9 млн рублей за последнюю неделю), сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Для выманивания денег преступники использовали страницы социальных сетей («Одноклассники», «ВКонтакте»), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.Аферисты представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.Они сообщали, что: произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 4,9 млн рублей.Так, в декабре 2022 года жительница Северобайкальска в интернете познакомилась с неустановленным человеком, который предложил ей брокерские услуги, пообещав крупный доход. Женщина согласилась и выслушала условия сотрудничества. Введённая в заблуждение, она сообщила ему свои личные данные и оформила в банке кредит. После потерпевшая перевела 4,9 млн рублей на счёт мошенника, надеясь получить прибыль в двойном размере.- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – предупреждают в прокуратуре.