Улан-удэнка присвоила деньги умершего пенсионера

Женщина после смерти пенсионера пользовалась его картой ещё полгода



В Улан-Удэ расследуется уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег со счёта умершего пенсионера. Деньги были похищены с мая по декабрь прошлого года, сразу после смерти пожилого человека. Сумма ущерба составила более 147 тысяч рублей.



В ходе расследования полицейские заподозрили в краже 64-летнюю горожанку, у которой 79-летний мужчина арендовал дом.



- Жилище хозяйки и дом, который снимал мужчина, находились в одном дворе. По договорённости владелица жилплощади пользовалась банковской картой арендатора: с помощью неё покупала для пожилого человека продукты питания, оплачивала коммунальные услуги и ежемесячно забирала сумму оплаты аренды, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Как выяснилось, после смерти мужчины улан-удэнка продолжила пользоваться его картой. В течение полугода она обналичивала, снимала и тратила деньги умершего пенсионера. Однако в декабре 2021 году банковскую карту она потеряла.



Подозреваемая раскаялась в содеянном. Ранее не была судима.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта». Ведётся следствие.



