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Улан-удэнка присвоила деньги умершего пенсионера

Улан-удэнка присвоила деньги умершего пенсионера
Происшествия, 
Женщина после смерти пенсионера пользовалась его картой ещё полгода

В Улан-Удэ расследуется уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег со счёта умершего пенсионера. Деньги были похищены с мая по декабрь прошлого года, сразу после смерти пожилого человека. Сумма ущерба составила более 147 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские заподозрили в краже 64-летнюю горожанку, у которой 79-летний мужчина арендовал дом.

- Жилище хозяйки и дом, который снимал мужчина, находились в одном дворе. По договорённости владелица жилплощади пользовалась банковской картой арендатора: с помощью неё покупала для пожилого человека продукты питания, оплачивала коммунальные услуги и ежемесячно забирала сумму оплаты аренды, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как выяснилось, после смерти мужчины улан-удэнка продолжила пользоваться его картой. В течение полугода она обналичивала, снимала и тратила деньги умершего пенсионера. Однако в декабре 2021 году банковскую карту она потеряла.

Подозреваемая раскаялась в содеянном. Ранее не была судима.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта». Ведётся следствие.

кража

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