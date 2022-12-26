26 декабря

25 декабря

Популярное

Улан-удэнец жестоко убил свою жену

Улан-удэнец жестоко убил свою жену
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После нападения мужчина спокойно лёг спать

Ночью 25 декабря в доме на улице Тёплая в Улан-Удэ произошла трагедия. 37-летний мужчина расправился со своей 31-летней супругой.

По данным следствия, вечером 24 декабря пара в гостях у соседа распивала спиртное. В какой-то момент пьяные супруги поссорились, и прямо там мужчина несколько раз ударил руками и ногами свою жену.

Когда же они вернулись домой, избиение продолжилось.

- По возвращении домой он продолжил избивать супругу, а затем взял нож и нанёс им несколько ударов в область поясницы и ягодиц потерпевшей. После лёг спать. В результате причиненных повреждений потерпевшая спустя непродолжительное время скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). На допросе задержанный мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой им расправы.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.


убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец жестоко убил свою жену
Улан-удэнец жестоко убил свою жену
Происшествия, 26.12.2022
После нападения мужчина спокойно лёг спать
В Забайкалье педофила на 25 лет отправили за решётку
В Забайкалье педофила на 25 лет отправили за решётку
Происшествия, 26.12.2022
Также мужчину будут принудительно лечить
В Бурятии на пожаре погибли два телёнка
В Бурятии на пожаре погибли два телёнка
Происшествия, 26.12.2022
Причиной пожара стал перекал дымоходной трубы
В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по следам от трактора
В Бурятии на «чёрного» лесоруба вышли по следам от трактора
Происшествия, 26.12.2022
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за рубку
На водосетях Улан-Удэ за неделю произошло 19 аварий
На водосетях Улан-Удэ за неделю произошло 19 аварий
Происшествия, 26.12.2022
Специалистам пришлось промыть 1500 метров канализации
Скончался управляющий Бурятским отделением Сбербанка
Скончался управляющий Бурятским отделением Сбербанка
Происшествия, 26.12.2022
По некоторой информации, он скончался после катания на горных лыжах
Читинец угнал BMW и обменял его на Toyota Celica
Читинец угнал BMW и обменял его на Toyota Celica
Происшествия, 26.12.2022
Владелица держала машину в гараже своего знакомого
В Бурятии ребёнок пострадал в ДТП из-за отсутствия детского кресла
В Бурятии ребёнок пострадал в ДТП из-за отсутствия детского кресла
Происшествия, 26.12.2022
Мальчик получил травмы от сработавшей подушки безопасности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^