Улан-удэнец жестоко убил свою жену

После нападения мужчина спокойно лёг спать



Ночью 25 декабря в доме на улице Тёплая в Улан-Удэ произошла трагедия. 37-летний мужчина расправился со своей 31-летней супругой.



По данным следствия, вечером 24 декабря пара в гостях у соседа распивала спиртное. В какой-то момент пьяные супруги поссорились, и прямо там мужчина несколько раз ударил руками и ногами свою жену.



Когда же они вернулись домой, избиение продолжилось.



- По возвращении домой он продолжил избивать супругу, а затем взял нож и нанёс им несколько ударов в область поясницы и ягодиц потерпевшей. После лёг спать. В результате причиненных повреждений потерпевшая спустя непродолжительное время скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). На допросе задержанный мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой им расправы.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.





